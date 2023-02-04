مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في تصادم سيارتين بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين «ميكروباص» بالطريق الدائري المؤدي للصحراوي الغربي أمام قرية أشروبه في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

حادث تصادم بالطريق الدائري

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام «4162 م س»، ميكروباص، و«9637 ن ا د»، ميكروباص، بالطريق الدائري المؤدي للصحراوي الغربي أمام قرية أشروبه في غرب مركز بني مزار.

بانتقال سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن مصرع كلا من: «مريم فوزي عوض» 62 عاما، «إسلام صلاح رجب» 19 عاما، الأولى تقيم بقرية بني علي، والثاني من أشروبه.

نقل 7 مصابين إلي المستشفى

وأصيب في الحادث كل من: كيرلس رضا 12 عاما، رضا وجدي 35 عاما، مريم بشري 38 عاما، أيمن بشري 38 عاما، ميسادة مجدي 25 عاما، كيرلس بشري رضا 15 عاما، وشخص أخر جاري تحديد هويته، وجميعهم يقيمون في مركز بني مزار.

تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام والمصابين للتكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق فيما تحفظت سلطات الأمن علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.