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أحمد آدم يعرض فيديوهات ساخرة ويعلق عليها: «بيرقص في فرح طليقته»

كتب:

أحمد حامد دياب
03:51 ص | السبت 04 فبراير 2023
أحمد آدم

أحمد آدم

عرض الفنان أحمد آدم في برنامج «آدم شو» عبر فضائية «الحياة» عددًا من الفيديوهات الساخرة الطريفة، والمنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق عليها بأسلوبه الكوميدي الساخر.

عرض فيديو آخر لشاب وهو يرقص

وعرض «آدم» فيديوهات لرجل يرقص رقصة غريبة أمام سماعات «دي جي» أحد الأفراح، ووصفه الفنان بأنه «يرقص في فرح طليقته»، وعرض فيديو آخر لشاب وهو يرقص ويرفع الكرسي الذي يقف عليه المصور ما تسبب في وقوعه.

وعرض فيديوهات أخرى لأحد الأجانب الذي حاول مساعدة سائق سكوتر سقط وتسبب في جرى «الأسكوتر» منه، واصطدامه بأحد السيارات، وعرض فيديو آخر لاستخدام سائقي «توك توك» لماسورة تصريف مياه أمطار «مزراب» لغسيل «التوك توك» وغنى لهم «تحت المزراب ادلع يا ولا».

وعرض آدم فيديو آخر لاستخدام أحد السائقين للمراية بشكل مختلفة حيث يمسكها في يده، ويخرجها ليرى الطريق، ويسحبها مرة أخرى للداخل، وغنى له: «أبص لروحي فجأة لقيتي كبرت فجأة وأتسحبت رخصتي».

«توك توك» دخل في أحد المحلات

وسخر آدم من سيارة «تومناية» وهي تلف في أحد المناطق وتصطدم براكب موتوسيكل وفيديو آخر لـ«توك توك» دخل لأحد المحلات مصطدمًا به ليسخر منه آدم «داخل الحمام في المحل».

وجاء آخر فيديو عرضه أحد آدم هو نوم سيارة نقل في الشارع، حيث انقلبت سيارة نقل على جنبها بسبب حمولتها الزائدة في مشهد أشبه بالنوم.

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بقلم أحمد حامد دياب