ألف سائح يقضون الليل فوق جبل موسى ودرجة الحرارة تسجل 6 تحت الصفر

إقبال سياحي وانتعاشة في حركة السياحة تشهدها مدينة سانت كاترين التابعة لمحافظة جنوب سيناء، إذ استقبلت أمس الجمعة قرابة 1000 سائح من مختلف الجنسيات للاستمتاع بلحظات شروق الشمس من فوق قمة جبل موسى، وزيارة دير سانت كاترين.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكد أن موسم الشتاء البارد هو أحد مواسم انتعاش السياحة بالمدينة، لمشاهدة الثلوج، عكس شرم الشيخ التي تعتبر مشتي.

درجة الحرارة 6 تحت الصفر

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الرحلات السياحية إلى قمة جبل موسى تعمل بصورة طبيعية؛ بالرغم من انخفاض درجات الحرارة إلى 6 درجات تحت الصفر فجر اليوم السبت، حيث صعد قمة الجبل مئات السياح من المصريين والأجانب لمشاهدة شروق الشمس من ارتفاع 2280 فوق مستوى سطح البحر.

وأضاف أن جبل سانت كاترين سجل اليوم درجة حرارة 8 تحت الصفر، جبل عباس سجل 7 تحت الصفر، أما المدينة نفسها فقد سجلت 2 درجة تحت الصفر، مشيرا إلي أن هذا الوضع بدء الأسبوع الماضي ومستمر حتى الآن.

ولفت إلى مدينة دهب الواقعة على خليج العقبة سجلت أعلى درجة حرارة، وبلغت 14 درجة وتصل في النهار إلى 21 درجة، والرياح شمالية وسرعتها 10 كيلو متر في الساعة والرطوبة 48%، ببنما سجلت شرم الشيخ درجة 13 درجة، ونويبع 11 درجة، وطابا 10 درجات، وطور سيناء 13 درجة.