2.9 مليون جنيه إيرادات أفلام السينما أمس.. و«اتنين للإيجار» يتذيل القائمة

حققت أفلام السينما في شباك التذاكر أمس الجمعة، إيرادات تقدر بـ 2 مليون و893 ألفا و821 جنيه، وتصدر فيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز جلال، القائمة بـ 660 ألفا و867 جنيها، والفيلم من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، شاركه البطولة تارا عماد، حمدي الميرغني، نسرين طافش، دينا محسن ويزو، محمد ثروت، حسب بيان شركة «توزيع السينما».

فيلم «أنا لحبيبي» في المركز الثاني بقائمة الإيرادات

وجاء فيلم «أنا لحبيبي»، في المركز الثاني بإيرادات 654 ألفا و688 جنيها، بطولة ياسمين رئيس، كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، أحمد حاتم، تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.

فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

وفي المركز الثالث جاء فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، بإيرادات 570 ألفا و608 جنيهات، بطولة محمد هنيدي، أحمد فؤاد سليم، محمد سلام، نور اللبنانية، رحمة أحمد، محمد رضوان، محمد الصاوي، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.

إيرادات فيلم «شلبي»

وحقق فيلم «شلبي» إيرادات بلغت 339 ألفا و207 جنيهات، بطولة محمود كريم عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي.

فيلم «المطاريد» في المركز الخامس

وجاء فيلم «المطاريد» في المركز الخامس بإيرادات 331 ألفا و221 جنيها، بطولة إياد نصار، أحمد حاتم، تارا عماد، مصطفى غريب، محمود حافظ، تأليف صلاح الجهيني، إخراج ياسر سامي.

إيرادات فيلم «جروب الماميز»

وحقق فيلم «جروب الماميز» إيرادات تقدر بـ239 ألفا و619 جنيها، بطولة يسرا اللوزي، روبي، تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال، إخراج عمرو صلاح.

فيلم «اتنين للإيجار»

وفي المركز الأخير جاء فيلم «اتنين للإيجار»، بإيرادات 97 ألفا و612 جنيها، بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت، إيمان السيد، محمد لطفي، تأليف أسماء غازي، إخراج شادي علي.