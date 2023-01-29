مصرع شخص في تصادم «فنطاس» محمل بغازات صناعية وسيارة نقل بالفيوم

لقي شخص مصرعه صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم مروّع وقع بين «فنطاس» محمل بغازات صناعية، وسيارة نقل، على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائقي السيارة والفنطاس.

وتوقفت حركة المرور على «طريق القاهرة - الفيوم» الصحراوي بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المتوفى اعتقادًا منهم أنّه مصابا لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، واتخاذ اللازم، حتى تبينوا وفاته.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد وقوع حادث تصادم مروّع بين فنطاس محمل بغازات صناعية وسيارة نقل، على طريق «القاهرة - الفيوم» بنطاق المركز، ووجود متوفى.

مصرع شخص بالحادث

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع شخص في الحادث، كما تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة للسيارتين، واختلال عجلة القيادة في يدي السائقين وفقدانهما السيطرة على السيارة، ما تسبب في اصطدامها معًا.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، وجرى نقل المتوفى إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، وبيان أسباب الوفاة، وإعداد تقرير بذلك.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وإعادة فتح الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفى لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير فور الانتهاء من تصاريح الدفن.