صرف أول عائد على شهادات الـ22.5% من بنكي الأهلي ومصر.. غدا

يصرف بنكا الأهلي المصري ومصر، غدًا الأحد، أول عوائد شهادة الـ22.5% ذات العائد الشهري الثابت، التي جرى طرحها في 4 يناير الماضي، بالتزامن مع إطلاق شهادة الـ25%.

وبحسب مصادر مطلعة في البنكين الحكوميين، فإن أول عوائد شهادة الـ22.5% توضع في حسابات حائزي الشهادة، ممن اشتروا في اليوم الأول من الطرح، مشيرة إلى أن العائد يحسب من اليوم التالي لشراء الشهادة.

صرف أول عائد شهري على شهادة 22.5%

سيكون بمقدور أصحاب شهادة الـ22.5% ممن اشتروا في اليوم الأول للطرح، صرف أول عائد شهري على الشهادة عبر زيارة أي من فروع البنكين في مختلف محافظات الجمهورية، أو من أي ماكينة صراف آلي ATM.

وأغلق كل من بنكي الأهلي ومصر الحكوميين، باب بيع شهادتي الـ22.5% والـ25% الثلاثاء الماضي، بعدما حققا حصيلة تقترب من 500 مليار جنيه.

طرح شهادة ادخار بفائدة 22.5%

كان البنكان طرحا الشهادتين مطلع يناير الماضي، ومدتهما عام واحد، بعائد شهري لشهادة الـ22.5% وعائد نهاية السنة في حالة شهادة الـ25% وتبعهم في ذلك العديد من البنوك الحكومية الأخرى مثل بنك القاهرة، وعدد من بنوك القطاع الخاص.

وتواصل بنوك القطاع الخاص في مصر، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المتحد، بنك قطر الأهلي، بنك الكويت الوطني، والبنك العربي الأفريقي الدولي طرح الشهادات الجديدة ذات عائد 20% و22.5%.