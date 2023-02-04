فيلم تسجيلي بعنوان «مصر دوحة القرآن على مر الزمان» يبهر الحضور في مسابقة «الأوقاف»

عرض فيلم تسجيلي بعنوان «مصر دوحة القرآن على مر الزمان» خلال افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم، يوضح اهتمام مصر بكتاب الله عز وجل، وفعاليات المسابقة في دوراتها السابقة، من إعداد وتنفيذ الإعلامي وليد هيكل مراسل قطاع الأخبار.

وانطلقت قبل قليل، بأحد فنادق القاهرة فاعليات المسابقة العالمية التاسعة للقرآن الكريم والتي تعقد لمدة 5 أيام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

فاعليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم

ويحضر فاعليات المسابقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلاء فؤاد وزير المجالس النيابية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وافتتح المسابقة الشيخ محمود الخشت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بحضور شخصيات إعلامية وسياسة وبرلمانية.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

يشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تعقد على مدار خمس أيام، 111 متسابقًا من 58 دولة حول العالم منها 33 دولة إفريقية، وسبع محكمين من 7 دول هي «مصر وتشاد والأردن وفلسطين والسعودية والسودان وسلطنة عمان»، بإجمالي جوائز 2 مليون جنيه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي