ضعف وقطع المياه عن 5 قرى في نبروه وطلخا بالدقهلية غدا.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه عن بعض قرى مركز نبروه وضعف المياه بمدينة طلخا غدا الأحد، لمدة 7 ساعات، لقيامها بأعمال صيانة طارئة على الخط 400 مم بمنطقة نبروه، اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

قطع المياه 7 ساعات غدا

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان، أن قطع المياه سيكون لمدة 7 ساعات، وذلك يوم الأحد، وتتأثر بانقطاع المياه 5 قرى في مركز نبروه وهي «درين - تيره - ميت عباد - أفنيش - كفر الدكروري»، بالإضافة إلى ضعف المياه بمدينة طلخا بالكامل.

سبب انقطاع المياه

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى قيامها بأعمال صيانة طارئة على الخط 400 مم بمنطقة نبروه، وناشدت المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

صيانة المياه في جمصة وأجا

كما تواصل شركة مياه الدقهلية أعمال صيانة الخط المغذي لمحطة مياه الشرب الرئيسية بجمصة، ويستمر قطع المياه عن مدينة جمصة وبعض قرى بلقاس، حتى الساعة 6 مساء اليوم السبت، وكذلك أعمال صيانة بخط الطرد الجديد لمحطة مياه إخطاب مركز أجا، مما تسبب في قطع المياه اليوم عن عدد من المناطق التابعة لمركز أجا حتى الساعة 4 مساء.