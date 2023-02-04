قطع المياه عن عدة قرى في 3 محافظات للصيانة الدورية.. الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن في أكثر من محافظة قطع المياه لأعمال الصيانة الدورية اليوم، حيث أعلنت شركات المياه بالمحافظات المتأثرة بقطع المياه، مواعيد قطع المياه وعودتها، مؤكدة توفير سيارات مياه مجانية للمواطنين حال الحاجة إليها، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن 125.

قطع المياه في بني سويف

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف انقطاع المياه اليوم عن قرية سدمنت الجبل وتوابعها، بداية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 10 مساء للصيانة وأعمال غسيل وتطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه سدمنت بمركز أهناسيا.

كما سيتم قطع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها بمركز ببا، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء للصيانة الدورية وغسيل المروقات.

أماكن قطع المياه بالدقهلية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه عن مدينة جمصة وبعض قرى بلقاس والمنطقة الصناعية ومنطقة الأمن المركزي، وضعف المياه عن قرى زيان والجزاير، بداية من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 6 مساء، وذلك للصيانة.

مواعيد قطع المياه في أسوان

كما أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان بقطع المياه اليوم عن قرى بنبان وبنبان بحري، بداية من الساعة 6 صباحا للساعة 1 ظهرا، للصيانة الدورية.