نبيلة مكرم لصيادي الدقهلية: انتم جدعان وبتخدموا بلدكم.. والدولة تقف إلى جواركم

«الصيادين رجالة جدعان عارفين قد إيه المهنة بتاعتهم دي مهمة، وعارفين يعني إيه الصياد يخرج الصبح بدري عشان يجري على رزقه ورزق أسرته، الصيادين جدعان وعارفين إنهم بيخدموا بلدهم، مش زي اللي بياخذ مركب ويطلع هجرة غير شرعية ويهرب للخارج، ويرمي نفسه في البحر عشان يروح يشتغل بمهانة في دولة تانية»، بتلك الجمل بدأت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، كلمتها للصيادين وأسرهم، عند تسليم 30 مركب صيد لـ30 أسرة بقرية بساط كريم الدين بمحافظة الدقهلية، اليوم.

وزيرة الهجرة: خير ربنا كتير

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال لقائها مع الصيادين بمحافظة الدقهلية: «خير ربنا كتير، حتي لو قليل هيكبر، ويتضاعف ولا بد أن يكون عندنا كلنا ثقة، أولاً ثقة في ربك، وثقة في بلدك، وكلنا في مركب واحدة، صياد ووزيرة ومحافظ ومنظمة مجتمع مدني، وفوقنا قيادة سياسية واحدة تسوق المركب الكبير اللي بيحملنا جميعًا».

والتقت الوزيرة، أثناء تفقد تسليم المراكب للصيادين، بالصياد «سنبل»، أحد الصيادين بقرية بساط كريم الدين، لديه 3 فتيات يفتخر بهن، ومتحمس للعمل إلى جانب الحاج «محب»، 60 عامًا، وما زال مستمرًا في العطاء والعمل.

وأشارت الوزيرة إلى أن كل المبادرات التي تتم حاليًا تصب في مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف المواطن البسيط لتقديم أفضل الخدمات له، مستشهدة بمبادرة دعم الصيادين في المحافظة، التي تستهدف الصياد البسيط بقرية بساط كريم الدين، من خلال تسليم مراكب الصيد وافتتاح ثلاجة حفظ الأسماك في القرية، وتنظيم قافلة طبية، وهي رسائل تؤكد على أن الدولة تقف بجانب المواطن البسيط.

قافلة طبية في قرية بساط كريم الدين

وتتضمن القافلة الطبية تقديم خدمات الكشف على أكثر من 700 فرد في اليوم الأول للأهالي والأطفال، ضمن مبادرة عينيك في عنينا للحد من مسببات العمى من خلال توقيع الكشف وصرف العلاج في مجال أمراض العيون، وتشخيص الاحتياج إلى نظارات طبية وعمليات جراحية، وكذلك مبادرة قدم صحيح لعلاج مرضى القدم السكرى لغير القادرين حماية لهم من البتر، ومبادرة أطفال مصر مستقبل مصر للكشف على أطفال المدارس وإجراء التحاليل اللازمة.