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رئيس «رياضة النواب» يهنئ الأهلي بالتأهل للمربع الذهبي في مونديال الأندية

كتب:

محمد يوسف
10:47 م | السبت 04 فبراير 2023
النادي الأهلي

النادي الأهلي

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي بفوزه على فريق سياتل الأمريكي وصعوده للمربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية.

رئيس رياضة النواب يهنئ الخطيب 

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في التهنئة التي أرسلها إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وجماهيره، إن هذا الفوز الكبير والآداء الرائع الذي كان عليه المارد الأحمر يضاف إلى سجل الشرف في تاريخ الكرة المصرية.

وتابع: «أتقدم باسمي واسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهاني للنادي الأهلي ‫بمناسبة فوزه الكبير والمستحق، وأتمنى له مواصلة مشواره القوي في البطولة باعتباره ممثل مصر وقارة إفريقيا».

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بقلم محمد يوسف