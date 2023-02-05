برودة الطقس على قمة جبل موسى تجذب السياح.. درجة الحرارة 6 تحت الصفر

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن جبل موسى استقبل فجر اليوم الأحد، 2000 سائح قاموا بالمبيت ليلا فوق قمة الجبل لمشاهدة شروق الشمس من ارتفاع 2280 مترا، موضحا أن البرد الشديد يعد عامل جذب للسياح لصعود الجبل، ويستمتعون بالمشروبات الساخنة أعلى قمته.

صعود السياح لجبل موسى

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أجهزة الأمن تقوم بتسجيل كل السياح الذين يقومون بالصعود إلى جبل موسى، حيث يسمح للسياح بهذه الرحلة رفقة الدليل البدوي الذي يعتبر هو البوصلة التي تستطيع تحديد الطريق، وجبل موسى فقط هو المسموح بالصعود إليه لأنه مؤمن ومجهز لخدمة السائحين.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد مع بدء الموجة الباردة، ويتابع يوميا حالة الطقس مع غرفة عمليات المحافظة والمدن، مناشدا السائحين بضرورة اتباع إرشادات الدليل البدوي، وتوخي الحذر حال هبوب عواصف ثلجية.

طقس سانت كاترين

وتابع أن سانت كاترين تعد مميزة عن باقي المدن، لأنها مدينة التجلي، وتشهد تساقط الثلوج في فصل الشتاء، بالإضافة إلى وجود انخفاض كبير في درجات الحرارة، حيث سجلت فجر اليوم الأحد درجتين مئويتين، بينما سجل جبل موسى 6 درجات تحت الصفر، وجبل سانت كاترين 8 درجات تحت الصفر.

أعلى القمم الجبلية في مصر

ويعد جبل سانت كاترين من أعلى القمم الجبلية في مصر بارتفاع 2650 مترا فوق سطح البحر، كما تعد سانت كاترين المدينة الجبلية الوحيدة في مصر، والتي لا تطل على أي مسطحات مائية، وارتفاع المدينة يزيد عن 1600 متر فوق مستوى سطح البحر.