تعرف على الحالة المرورية بطرق وميادين القاهرة الكبرى صباح اليوم

قامت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، بوضع خطة لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، والقضاء على أي كثافات على كل الطرق والميادين والمحاور الرئيسية، بالتزامن مع توجه الموظفين الى أماكن عملهم، كما استعانت الإدارة العامة للمرور بالأوناش المرورية لإزالة أي أعطال على الطرق.

حملات مرورية

وتنتشر الحملات المرورية على الطرق والميادين والمحاور الرئيسية لتحرير المخالفات المرورية وضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني للسيارات.

الحالة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية

وظهرت سيولة مرورية، صباح اليوم، في منطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى منطقة وسط البلد، وشارع رمسيس.

في المقابل، ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو ومنطقة الزمالك ووسط البلد وميدان سفنكس، وفي ميدان الجيزة وشارع فيصل وشارع ترسا ومحور 26 يوليو وشارع الهرم، في الاتجاه المؤدي إلى الرماية ونفق الملك الصالح وأعلى كوبري الروضة.