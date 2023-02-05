إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي بالجيزة اليوم

تعلن محافظة الجيزة اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي 2022 - 2023، في ظل ترقب أولياء الأمور والطلاب للنتيجة، على أن تكون نتيجة الصف الثاني الثانوي غدا الإثنين.

توحيد إعلان النتائج

وقامت محافظة الجيزة في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في التسهيل على أولياء الأمور وحرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية أثناء إعلان نتائج امتحانات المراحل المختلفة بتوحيد إعلان النتائج وتقسيمها على أيام ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة يوم الإثنين الموافق 9 من شهر يناير الماضي 2023 حتى 26 يناير وفقًا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة مع اتباع كافة الإجراءات اللازمة وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

وشكلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة غرفة عمليات ومركز توزيع أسئلة بكل إدارة تعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات ومتابعة أعمالها متابعة دقيقة على مدار الساعة والإبلاغ عن أي مشكلة تحدث أثناء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية لغرفة عمليات المديرية إضافة إلى اتباع التعليمات الصادرة من المديرية للصفين الأول والثاني الثانوي وأن يتم التصحيح اليوم بيومه بكل دقة حتى تم الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة بشكل موحد على مستوى الجيزة.

دعم المنظومة التعليمية وإدخال النظم التكنولوجيا الحديثة

من جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التحية لأولياء أمور الطلاب «المتفوقين» المكرمين ومسؤولي العملية التعليمية مشيراً إلى أن الدولة ومسؤوليها لا يدخرون جهداً لدعم المنظومة التعليمية وإدخال النظم التكنولوجيا الحديثة لتطوير قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة.