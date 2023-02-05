مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023.. موزّعة على 4 أيام

أقرّت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023، للعاملين في الجهاز الإدارية، وفق كتاب دوري نُشر قبل أيام، متضمنا العطلات والإجازات الرسمية.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

وفق جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023، فإنّ الوزارة تخطط لصرف مرتبات 6 ملايين موظف في 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 فبراير الجاري، ولمدة 4 أيام.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023

كانت الوزارة قد انتهت من صرف مرتبات شهر يناير 2023 قبل أيام، موزّعة على 4 أيام، وتضمن كتابها الدوري أيضا مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023.

عدم التزاحم على ماكينات الصراف

وناشدت وزارة المالية، لدى تحديد مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023، الموظفين، بعدم التزاحم على ماكينات الصراف، وفق الإجراءات الاحترازية منعا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يومان للمتخلفين عن صرف مرتباتهم بعد ذلك

عملية صرف مرتبات فبراير موزعة على أيام متعددة، لضمان سلاسة عملية صرف المرتبات دون تأخير، وتحدد الوزارة يومان للمتخلفين عن صرف مرتباتهم بعد ذلك.

انتهاء صرف مرتبات القطاع الخاص

يذكر أنّ القطاع الخاص انتهى من صرف مرتبات يناير 2023 قبل أيام، وفق الحد الأدنى للأجور الجديد بعد زيادته من 2400 لـ2700 جنيه بقرار المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.

وفي وقت سابق، رفعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة ليصبح 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه كما كان في السابق، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية.