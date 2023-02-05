كواليس مقتل ربة منزل على يد شقيقها بالوراق.. زيارة أخيرة ومشادة كلامية

اعتادت ربة منزل 30 عامًا على زيارة شقيقها بين الحين والآخر في منزله بمنطقة الوراق شمال الجيزة، وفي ذلك اليوم قررت أن تغيب عن منزلها ساعة من الزمن لزيارته، وحينما وصلت وجلسا سويًا وبدآ في النقاش، احتدم بينهما الخلاف، وتطوّر من مشادة كلامية لموتها خنقًا على يديه.

هروب الشقيق المتهم

هرب الشقيق المتهم خوفًا من إلقاء القبض عليه، في تلك الأحيان كان الجيران قد سمعوا صوت مشادة كلامية بين جارهم «مبلط سيراميك» وبين شقيقته «ربة منزل»، وبعد دقائق قليلة اختفى صوت المشادة الكلامية لتتحول الى صرخات.

فأسرع الجميع الى المنزل، فوجدوا شقيقته ملقاه أرضًا داخل صالة الشقة، ولا تتحرك، وتمّ إبلاغ رجال الشرطة، لم يمر سوى دقائق قليلة حتى تواجد رجال المباحث داخل مسرح الجريمة بإحدى الشقق السكنية في منطقة الوراق، وتبين أن المجني عليها ربة منزل تبلغ من العمر 30 عامًا، ووجود آثار خنق حول رقبتها.

تحريات مكثفة وتفريغ كاميرات المراقبة

تحريات مكثفة في الواقعة ومن خلال تفريغ أكثر من كاميرا مراقبة موجودة في محيط مسرح الجريمة، تمّ الوصول الى القاتل، وتبين أنَّه شقيق المجني عليها، إذ أنهى حياتها داخل منزله بعد نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتمّ اقتياده الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وتجري جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل فتاة على يد شقيقها بمنطقة الوراق، إذ أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بنقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.