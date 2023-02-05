موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات برقم الجلوس والاسم

اختتمت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات استعداداتها لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، إذ أعلنت بالفعل بعض مديريات التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس بالترم الأول ويتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي للمحافظة ومواقع مديريات التربية والتعليم وتوزيعها على المدارس بينها محافظات الاسماعيلية والوادي الجديد وبورسعيد وكفر الشيخ.

بينما المحافظات الأخرى تنتظر قريبا إعلان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية، بالاسم ورقم الجلوس، قبل توزيع النتيجة على المدارس والإدارات التعليمية.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الترم الأول

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظات يحدد وفقا لعمل مديريات التربية والتعليم، حيث بدأت بعض المحافظات تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الاعدادية أثناء الامتحانات والبعض بدأ عقب الانتهاء من الامتحانات، ولذا فقد ظهرت بعد النتائج ومازال التصحيح جاري بالمحافظات الأخرى، على أن تنتهي كل الإدارات التعليمية من نتيجة الصف الثالث الإعدادي بنهاية الأسبوع الحالي.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الترم الأول

وتنشر «الوطن» موعد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الترم الأول بالمحافظات وفقا لمديريات التربية والتعليم حيث صرح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، لـ«الوطن»، بأن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الترم الأول سيتم إعلانها عقب الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للنتيجة. نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك خلال ايام قليلة، وقبل نهاية الأسبوع الحالى، بحد أقصى 72 ساعة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

واختتم طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية امتحانات الشهادة الإعدادية، وبدأ التصحيح لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية الأسبوع الحالي، وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الترم الأول عقب الانتهاء من التصحيح، وقبل نهاية الأسبوع الحالي.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية

وفي قنا كان اختبار مادة العلوم آخر امتحانات الشهادة الإعدادية ليتم البدء بأعمال الكنترول تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الترم الأول عقب الانتهاء منه.

أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

وفي أسوان أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي اختبارات الشهادة الإعدادية ليتم البدء بأعمال التصحيح وفقا لتصريح الدكتور عبد الكريم لطفي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان لـ«الوطن» أنه أعلن اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الترم الأول عقب اعتمادها من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.