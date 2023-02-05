12 معلومة عن «متلازمة فيكساس».. مرض نادر يصيب الرجال في أمريكا

حذر خبراء صحة في الولايات المتحدة، في 2020، من ظهور مرض جديد يصيب الرجال بدرجة أولى، لكنه لم ينل اهتمامًا واسعًا، إذ كان العالم يواجه انتشار فيروس كورونا حينها، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

مرض غامض

والمرض الجديد المعروف بـ«متلازمة فيكساس»، هو مرض يوصف بالغامض، وهو اضطراب صحي نادر يسبب حدوث التهابات في الجسم، بسبب طفرات جينية تسمى «UBA1»، وهي أصل المرض الجديد، فيما الهيئات الصحية إنه أصاب أكثر من 15 ألف أمريكي حتى الآن.

يطلق عليه «عدو الرجال»

وتستعرض السطور التالية، معلومات عن مرض متلازمة فيكساس، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية»، كالتالي:

- يعرف باسم «متلازمة فيكساس».

- اضطراب صحي يحدث نتيجة طفرات جينية تسمى «UBA1»، ويسبب التهابات في الجسم.

- مرض نادر يطلق عليه «عدو الرجال».

- أصاب أكثر من 15 ألف أمريكي حتى الآن.

- يصيب رجلًا واحدًا من بين كل 4 آلاف عند تجاوز الخمسين من العمر.

- أعراضه متشابهة مع أمراض أخرى كثيرة مثل الحكة والحرارة.

- أعراضه كالآتي: ارتفاع حرارة الجسم، تراجع عدد خلايا الدم، الالتهاب، الشعور بالحكة، السعال وانتفاخ وألم في الأذن والأنف والمفاصل، صعوبة التنفس، الشعور بالتعب، فقر الدم، تجلط الدم.

- يصيب امرأة واحدة من بين كل 26 ألف امرأة ممن تجاوزن عمر الخمسين.

- المرض يحصل على نحو تدريجي في الجسم، ثم يتفاقم ويصبح قاتلا مع مرور الوقت.

- يمكن الكشف عنه من خلال إجراء فحص جيني عبر الدم، ويمكن علاجه عن طريق الستيرويد وأدوية أخرى للمناعة تساعد في تخفيف الأعراض.

- غير معروف لدى الأطباء، وفي الوقت الحالي لا يوجد دواء متاح ومرخص يقضي عليه بشكل تام، لكن العقارات الطبية الموجودة تقتصر على تخفيف الأعراض.

- ربما في المستقبل يصبح علاج المرض متاحًا، وذلك من خلال زراعة النخاع العظمي أو العلاجات المعتمدة على التعديل الجيني.