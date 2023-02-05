متحدث «الصحة» محذرا مرضى الجيوب الأنفية: الخروج من المنزل للضرورة

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مرضى الجيوب الأنفية من الخروج خارج المنازل خلال فترة نشاط الرياح والأتربة، وقدم مجموعة من النصائح والتعليمات بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد للطقس اليوم وغدا لنشاط الرياح والأتربة.

نصائح لمرضي الجيوب الأنفية

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه يجب ارتداء الكمامات في حال الخروج للضرورة القصوى، وشرب كميات كافية من المياه، وتجنب مسسبات التهيج والحساسية، ووضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الالام.

وعن أعراض الجيوب الأنفية، قال إنها تتضمن احتقان أو انسداد بالأنف وألم بالوجه وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 والسعال وضغط الأذن والصداع والتعب.

أعراض الجيوب الأنفية

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه خلال موجة الطقس السيئ تقوم وزارة الصحة والسكان برفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات لاستقبال كل الحالات المرضية المختلفة، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته داخل المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع أنه في حال حدوث أي طارئ لمرضى الجيوب الأنفية أو حساسية الصدر عليهم طلب الرعاية الصحية على الفور، ويمكن التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن للوزارة 105، فهو مزود بمقاعد عددية لأفراد مدربين على مستوى عالي من الدقة، للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة بشكل مباشر.