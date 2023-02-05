المشدد 7 سنوات لصاحب معرض والده أحدثا عاهة مستديمة لشخصين بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لصاحب معرض أجهزة كهربائية، ووالده «هارب»، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخصين خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم في الدائرة التاسعة جنايات شبرا، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر وأحمد شحاتة بلال ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

إحالة المتهمين إلى الجنايات

ووجهت نيابة جنوب بنها الكلية للمتهمين وهما «ع س ع»، 27 سنة، صاحب معرض أجهزة كهربائية ووالده «س ع س»، 50 سنة، هارب، مقيمان دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قيام المتهم الأول بإحداث عمدا إصابة المجني عليه «م ح ع»، 37 سنة، مالك مركز صيانة للأجهزة الكهربائية، باستخدام سلاح أبيض في كف يده اليمنى، فأحدث ما به من الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي إعاقة حركة ثني المفصل المشطي السلامي لأصبع السبابة لليد اليمنى، ما يعد عاهة مستديمة.

تفاصيل مشاجرة الخصوص

فيما قام المتهم الثاني بإحداث عمدا إصابة المجني عليه «م ع م»، 55 سنة، سباك، باستخدام سلاح أبيض في يديه، فأحدث ما به من الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤه منها، وهي إعاقة حركات المفاصل المشطية السلامية على مستوى أصابع اليد اليسرى، مع وجود اعتلال بالعصب المتوسط لليد اليمنى، ما يعد عاهة مستديمة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء «سنجة» بغير مسوغ قانوني، وأحرز المتهم الثاني أداة «سكين»، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبر من الضرورة الحرفية أو الشخصية.