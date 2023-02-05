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مدير مبادرة «شباب بلد» لـ قناة الحياة: لدينا 10 سفراء ونسعى للوصول لأكبر عدد ممكن

كتب:

شريف سليمان
08:08 م | الأحد 05 فبراير 2023
غادة مكادي مدير الشراكات ومدير مبادرة «شباب بلد» بمنظمة الأمم المتحدة

غادة مكادي مدير الشراكات ومدير مبادرة «شباب بلد» بمنظمة الأمم المتحدة

أكدت غادة مكادي مدير الشراكات ومدير مبادرة «شباب بلد» بمنظمة الأمم المتحدة، أن الشباب المصري متميز جدا، حيث كان دوره واضحا في COP27.

مكادي: أشكر كل القائمين على تنظيم منتدى شباب العالم

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «لدينا 10 سفراء للمبادرة، وأشكر كل القائمين على تنظيم منتدى شباب العالم، وأهنئهم على النسخة الخامسة، نحاول أن نوصل صوتنا لأكبر عدد من الشباب، وأنا فخورة بذلك».

رنا رئيس: فخوري بمشاركتي في المبادرة 

إلى ذلك، قالت الفنانة رنا رئيس إحدى سفيرات مبادرة شباب بلد: «فخورة بأننا أطلقنا المبادرة وبأني موجودة هنا»، أما حبيبة مرزوق السباحة المصرية وإحدى سفيرات المبادرة، فقالت: «نساعد بقدر الإمكان على التعريف بالمبادرة، نحاول مساعدة الشباب من أجل العثور على فرصة عمل وأن يحسنوا من نفسهم، وهذا هو دورنا في أي فعالية نشارك فيها مثل COP27 أو منتدى شباب العالم».

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