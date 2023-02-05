وجوه عامة في قوائم العفو.. «النهري ومحمدين والعليمي»

تُوجت جهود لجنة العفو الرئاسى بالتعاون مع النيابة العامة والأجهزة المعنية ووفقاً للشروط والآليات التى تعمل بها اللجنة، بالإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطياً والمفرج عنهم، طالما لم تتلطخ أيديهم بالدماء أو فى أعمال عنف أو شغب، بالإضافة إلى منظومة العمل الجماعية لدمج المفرج عنهم مجتمعياً بعد خروجهم استكمالاً لدورها الذى تقوم به منذ توجيه الرئيس السيسى بإعادة تفعيلها فى أبريل الماضى.

وضمت قوائم الإفراج المتتالية منذ مايو الماضى، حتى اليوم، والتى أعلنت عنها اللجنة، العديد من الأسماء الشهيرة والشخصيات العامة التى تعمل فى المجال السياسى والحزبى أو ذات نشاط عام.

طارق النهرى

زياد العليمى

خلود سعيد

عمرو نوهان

حسام مؤنس

سيف ثابت

هيثم محمدين

هشام فؤاد

يحيى حسين عبدالهادى

عبدالناصر سلامة