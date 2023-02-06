مراسل قناة القاهرة الإخبارية في أنقرة: سقوط ضحايا ومبان بسبب الزلزال

كشف عمر أحمد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في أنقرة، تفاصيل الزلزال الذي ضرب تركيا، قائلا إن الأنباء تصل بسقوط 38 مبنى في ولاية عثمانية، بينما 5 مبان في شانلي أورفة، و34 مبنى في هاطاي.

سقوط العديد من المباني

وأضاف «أحمد»، خلال مكالمة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الأنباء تشير إلى سقوط العديد من المباني التي تهدمت جراء الزلزال، كما أن مدة الزلزال قد تجاوزت الدقيقة، لذلك حدث هذا الكم من الدمار.

ولفت إلى أن وزير الداخلية التركي قال إن الولايات التي تأثرت جراء الزلزال هي ملاطيا وشانلي أورفة وأضنة وولايات جنوب وجنوب شرق تركيا، كما يوجد ضحايا ولكن الرقم مجهول حتى الآن، وهناك الكثير من المواطنين يرسلون رسائل استغاثة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي يستغيثون ويطالبون بالمساعدة.

عمليات الإنقاذ تتواصل

وأوضح أن جميع فرق الإنقاذ في تركيا سواء كانت مؤسسة الكوارث أو الشرطة أو الجيش، تشارك في عمليات الإنقاذ قدر الإمكان لتقليل عدد الضحايا جراء هذا الزلزال.