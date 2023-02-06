خبير جيولوجي لقناة القاهرة الإخبارية: الهزات الارتدادية مستمرة حتى مساء اليوم

قال الدكتور صخر النسور خبير علم الجيولوجيا بعمان، إنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بحدوث الزلزال، والعلم لا قاصرًا على تحديد وقت وزمان الزلزال، لكن عند حدوث الزلزال فمن الطبيعي أن يحدث هزات إرتدادية، ناتجة عن هذه الهزات، مشيرًا إلى أنها ستستمر إلى مساء اليوم وستخف حدتها بالتدريج، لأن الطاقة الكلية تفرغت لتبدأ حدة الزلزال تخف تدريجيًا والهزات الإرتدادية.

شعر المواطنين على نطاق جغرافي واسع بالزلزال

وأضاف صخر النسور، في مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المناطق المجاورة لمنطقة الزلزال شهدت شعور المواطنين بالزلزال رغم بعد المسافات، إذ إنّ الزلزال شعر به مواطنين على منظقة جغرافية واسعة شملت مصر وارمينيا والأردن ولبنان وسوريا والعراق.

وأوضح خبير علم الجيولوجيا بعمان، أن شعور المواطنين بالمناطق المجاورة جاء نتيجة وجود هذه البلدان بالصفيحة العربية التي أدى تصادمها مع الصفيحة الأخرى لحدوث الزلزال، مشيرًا إلى أنه كلما بعدت المسافة من المنطقة التي حدث بها الزلزال كلما شعر المواطنين بأن الهزة الأرضية أخف كثيرًا، فمن الطبيعي أن يشعر مواطني هذه المناطق بالهزات الأرضية رغم المسافة البعيدة.

مراصد الزلزال العربية رصدت الزلزال صباح اليوم

وأشار إلى أن المراصد الزلزالية العربية والقراءات الزلزالية العربية والشرق متوسطية رصدت الزلزال وقرأته منذ صباح اليوم، مؤكدًا أن المواطنين شعروا به بالمنطقة العربية بصورة أخف بكثير وهو أمر طبيعي، مشيرًا إلى أن ما يميز هذا الزلزال أنه قريب من السطح، إضافة إلى قوته، فهو زلزال شديد ومدمر وقريب من السطح وليس عميق كثيرًا، مؤكدًا على أنه كلما كان الزلزال أقرب للسطح كلما زاد تأثيره بصورة كبيرة، على المنطقة والمناطق المجاورة وينتج عنها هدم المنازل والبنية التحتية.