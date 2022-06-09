فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوماً بسوهاج

بدأت لجنة استقبال وفحص تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، اعتباراً من اليوم الخميس، استقبال فحص التظلمات المقدمة من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج وأولياء أمورهم، بمقر كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية، بمركز ومدينة سوهاج، وذلك لمدة 15 يوماً، من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً، عدا يوم الجمعة.

الأوراق المطلوبة لتظلمات المرحلة الإعدادية

حددت لجنة قبول تظلمات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج الأوراق المطلوبة للتقدم بالتظلم، وهي: صورة بطاقة ولي الأمر، وصورة رقم جلوس الطالب، وتوريد مبلغ 35 جنيهاً لكل مادة يرغب الطالب في التظلم فيها، حيث يتم تقديم طلب التظلم مرفقاً به إيصال سداد المبلغ للجنة.

تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، هذا العام، أكثر من 90 ألف طالب وطالبة، وقد بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 71%.

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة تنسيق المرحلة الثانوية

واعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في وقت سابق، تنسيق المرحلة الثانوية العامة بـ235 درجة كحد أدنى لدارسي اللغة العربية، و220 درجة لدارسي اللغة الفرنسية كحد أدنى، بينما ينتظر تحديد تنسيق الثانوية الفنية بتخصاصتها المختلفة، التجاري والفندقي والتجاري والزراعي قريباً، وكذلك تنسيق الثانوي الخدمات، وذلك وفقاً للتوزيع التكراري بنسبة الثلث إلى الثلثين.