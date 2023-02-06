تفاصيل منافذ بيع السلع الغذائية في مراكز قنا.. تخفيضات تصل لـ 30%

تتوسع محافظة قنا في فتح منافذ بيع السلع الغذائية في المحافظة، والعمل على توفير السلع بها، إذ يوجد في المحافظة نحو 718 منفذا متحركا وثابتا، تعرض السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30% عن نظيرتها في الأسواق الخارجية، تتبع العديد من الجهات في المحافظة وموجودة في كل مراكز المحافظة.

منافذ بيع السلع في مراكز المحافظة

تنشر «الوطن»، عدد المعارض والشوادر السلعية التي أعدتها محافظة قنا لمواجهة جشع التجار وبيع السلع الغذائية فيها بأسعار مخفضة:

- 151 منفذا ومعرض بمركز قنا

- 133 منفذا ومعرضا بمركز نجع حمادى - 85 منفذ ومعرض بمركز قوص

- 66 منفذا ومعرضا بمركز أبوتشت .

- 50 منفذا ومعرضا بمركز دشنا- 43 منفذ ومعرض بمركز فرشوط .

- 43 منفذا ومعرضا بمركز نقادة

- 24 منفذا ومعرضا بمركز الوقف

- 22 منفذا ومعرضا بمركز قفط.

- 11 معرض «أهلا رمضان».

- 65 منفذا تابعا للجمعيات الأهلية.

- 6 منافذ تابعة للأحزاب السياسية.

- 4 منافذ تابعة لمديرية التربية والتعليم.

- منفذ تابع لصندوق تحيا مصر.

- منفذ تابع لمديرية الزراعة.

- 4 سيارات متنقلة تابعة لوزارة الداخلية .

محافظ قنا يطالب المواطنين بشراء سلعهم من المنافذ

وطالب محافظ قنا في بيان، المواطنين بضرورة شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية من خلال تلك المنافذ لأنها أقل في السعر عن الأسعار في الأسواق الخارجية.