تفاصيل حبس المتهمين بالاتجار في «الحشيش» بالشروق 4 أيام على ذمة التحقيق

«كنا نسير عكس الاتجاه، ولم نكن على علم بوجود كمين أمني، وحينما حاولنا العودة، انحرفت السيارة بنا وانقلبت، وتم القبض علينا وبحوزتنا حشيش».. ملخص أقوال المتهمين بالاتجار في الحشيش بمدينة الشروق أمام جهات التحقيق، إذ أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت اليهم تهمة الاتجار بالمواد المخدرة وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة الشروق بوجود شخصين لأحدهما معلومات جنائية، و بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 1.500 كيلوجرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

يقول الخبير القانوني أيمن محفوظ، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

ويضيف الخبير القانوني أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام.