خريطة قطع وضخ المياه في الدقهلية ومطروح.. اعرف المناطق والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قطع المياه لمدة 7 ساعات اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً غدا الأحد عن بعض قرى نبروه «درين - تيره - ميت عباد - أفنيش - كفر الدكروري»، وضعف المياه بمدينة طلخا بالكامل، لافتًا إلى أن سبب الانقطاع راجع إلى قيامها بأعمال صيانة طارئة على الخط 400 مم بمنطقة نبروه.

تدبير الاحتياجات من مياه الشرب خلال فترة الأعمال

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية قطع المياه اليوم عن مناطق «مدينة جمصة بالكامل - المنطقة الصناعية - السجن العمومي - الأمن المركزي»، وضعف المياه عن قرى زيان والجزاير التابعة لمركز بلقاس لقيامها بأعمال صيانة على الخط المغذي لمحطة مياه الشرب الرئيسية بجمصة إضافة إلى مواصلة انقطاع المياه بمناطق «إخطاب - الإنشاسية - جلموه» لقيامها بأعمال صيانة بخط الطرد الجديد لمحطة مياه إخطاب.

مواعيد ضخ المياه في مطروح

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح، مواعيد ضخ المياه اليوم بعدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها كالتالي

- مواعيد ضخ المياه في خط عجيبة من الساعة 10 و30 صباحا حتى 12 ظهرا.

- مواعيد ضخ المياه بالمنطقة الرابعة قبلي من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

التواصل مع شركة مياه الشرب بمطروح

وأشارت شركة المياه بمطروح إلى أن منظومة الشكاوى «CMS»، والمفعلة بالخط الساخن، وجميع مراكز خدمة العملاء، هي إحدى حلقات التواصل مع المواطنين، لافتة إلى توفير عديد من قنوات الاتصال المختلفة للتواصل معها 24 ساعة في اليوم عن طريق الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي وتطبيق «واتس آب»، وذلك على الأرقام التالية: 01149807250 أو من أي محمول: ( 0464949851- 0464949852 - 0464949853 – 046476004 – 046476003- 04647002 - 046125125)، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع «فيسبوك».