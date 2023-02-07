تجدد سقوط الأمطار منتصف الليل في الإسكندرية

تجدد سقوط الأمطار في الإسكندرية، بداية اليوم الثلاثاء، في الإسكندرية وذلك تباعًا لحالة الطقس التي تضرب المدينة حيث بدأت تساقط الأمطار في الساعة 8 مساء أول أمس الأحد حسب بيان شركة الصرف الصحي في الإسكندرية.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أكد اليوم خلال بيان على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أجيانًا بنسبة حدوث 60% وتتغزر في بعض المناطق.

إصدار تكليفات لرؤساء الأحياء

وأصدر «الشريف» تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة بالشوارع لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع المدينة.

غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تستقبل الغرفة كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكم الأمطار.