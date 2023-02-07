انخفاض درجة الحرارة وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في الدقهلية

شهدت مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار متفرقة ومتوسطة الشدة على عدد من المناطق بالمدينة.

وصاحبت الأمطار برودة شديدة في الطقس، مع تكاثر الغيوم، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم انخفاضا في درجة حرارة الجو على كل الأنحاء وبرودة في الطقس في الصباح الباكر على الوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

سقوط أمطار على الدقهلية

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على عدة مناطق مختلفة ومتفرقة، وتسجل درجات الحرارة في مدينة المنصورة 16 للعظمى، و09 للصغرى.

ومن المتوقع أن يشهد غدا الأربعاء نشاط لحركة الرياح مصحوبة ببرودة في الطقس، يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار.

الاستعداد للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صادر عنها، اتخاذ كل الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر، من خلال سرعة شفط تجمعات مياه الأمطار في حال تجمعها بالشوارع والميادين في أنحاء المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها وإصلاح أي أعطال.