قانوني يوضح 6 حالات للجمع بين معاشين.. تعرف عليها

يهتم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، بتنظيم العديد من الأمور التي تتعلق بالمعاشات والتأمينات وغيره، خاصة أن فئة واسعة من الشعب المصر تهتم وتتأثر بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وفي هذا التقرير، توضح «الوطن» بعض الحالات التي يمكن فيها للمواطن الجمع بين أكثر من معاش واحد.

الجمع بين معاشين

وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، حدد بعض الضوابط حتى يتسنى للمواطن الجمع بين معاشين، إذ يجمع المستحق بين المعاشات في حدود الحد الأدنى للمعاش، بحيث يكمل المعاش إلى هذا المقدار، كما تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، فضلا عن أن لها الحق في الجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من عملها دون حدود.

حق الأولاد في الحصول على معاشين

وأوضح الحديدي، أنّ لمستحق المعاش الجمع بين دخله والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، كما أن للأرمل الحق في الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه، موضحا أن ذلك بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، لافتا إلى أن له الحق أيضا في الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله دون حدود.

وأشار إلى أنه في حالات أخرى، يكون للأولاد الحق في الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود، ولفت الخبير القانوني، إلى أن المستحق يجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك دون حدود.