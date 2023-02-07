محافظ جنوب سيناء: افتتاح أول مجلس مدينة ذكي في مصر الشهر المقبل.. صديق البيئة

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، افتتاح أول مجلس مدينة ذكي في مصر مارس المقبل، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى الانتهاء من أعمال الأساسيات وباقي استكمال التشطيبات واللاند سكيب.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها محافظ جنوب سيناء في شرم الشيخ، حيث تفقد أعمال اللاند سكيب وساري العلم، والباركينج، وفرش الإدارات، ومركز خدمات مصر، والفندق الملحق به، وذلك استعدادا لافتتاحه.

مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي

قال محافظ جنوب سيناء، إن مبنى مجلس المدينة الجديد من المباني صديقة البيئة، وهو أول مجلس مدينة ذكي في مصر مصمم على أعلى مستوى تقني بحيث يؤدي خدمة متميزة في إطار الرقمنة.

أوضح أنه جرى الانتهاء من محطة إنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 100 كيلو وات أعلى المبنى.

مركز الرصد الأمني

قال اللواء خالد فودة، إنه جرى الانتهاء من الأعمال النهائية لمركز الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ، موضحاً أن المركز هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، ويتم افتتاحه الفترة المقبلة.

تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط الدائري بالكاميرات

وتابع أن المركز مخصص للتحكم الشامل المركزى للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط الدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، لتأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها.

رافق المحافظ في الجولة اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشؤون المحليات، وعدد من القيادات التنفيذية وكان في استقبالهم بالموقع ممثلي الشركات المنفذة.