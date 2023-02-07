أهالي الدقهلية يحتفلون بالعيد القومي.. عروض فنية وإيقاد «شعلة النصر»

يحتفل الأهالي بمدينة المنصورة، التابعة لمحافظة الدقهلية، بعيدها القومي الـ 800 في شهر فبراير من كل عام وخاصة يوم الثامن، تزامنا مع انتصارات المدينة على الحملات الصليبية، لتتزين المدينة بالإضاءات الملونة التي تبعث على البهجة في نفوس المواطنين.

رصدت «جريدة الوطن» توافد العديد من الأهالي والمواطنين برفقة ذويهم للمشاركة في احتفالات عيد الدقهلية القومي بمدينة المنصورة والتقاط عدد من الصور التذكارية أمام النصب التذكاري، والاستمتاع بمشاهدة العروض الفنية التي أقامتها المحافظة بجانب الفنون الاستعراضية والاجتماعية والترفيهية والثقافية بمشاركة الفنون الشعبية بقصر ثقافة المنصورة.

مسيرة حاشدة حاملة العلم المصري

وانطلقت مسيرة حاشدة حاملة العلم المصري من مبنى ديوان محافظة الدقهلية مرورا بالنصب التذكاري بمشاركة مديرية الشباب والرياضة الذين تولوا مهمة حمل الشعلة مرددين أغاني وأناشيد وطنية، مع تواجد عدد من سيارات الشرطة لتأمين المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، بالإضافة إلى تشغيل الألعاب النارية.

الألعاب الرياضية المسلية

كما قامت محافظة الدقهلية بتجهيز عدد من الألعاب الرياضية المسلية على جانبي النصب التذكاري مثل كرة السلة وغيرها من الألعاب للترفيه عن المواطنين والاستمتاع بوقتهم مع ذويهم بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.

إيقاد شعلة النصر في ميدان الشهداء

وخلال الاحتفال أوقدت محافظة الدقهلية، برفقة القيادات الأمنية والشخصيات العامة والتنفيذية، شعلة النصر في ميدان الشهداء أمام النصب التذكاري، وسط فرحة كبيرة وبهجة بين أهالي مدينة المنصورة والجميع يتسابق لالتقاط صورا للشعلة، تزامنا مع احتفالات انتصارات مدينة المنصورة على الحملات الصليبية التي كان يرأسها لويس التاسع قائد الحملة الفرنسية وأسره بدار ابن لقمان.

تاريخ مدينة المنصورة

تتميز مدينة المنصورة بطابعها الخلاب ومنظرها الجمالي ووجود نهر النيل الذي كان يطلق عليه البحر الأعظم وموقعها الاستراتيجي مما جعلها مطمعا للحملات الصليبية آنذاك إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وهزيمتهم أمام مدينة المنصورة في عام 1250.

30 جهاز عروسة

وفي نفس السياق سلمت محافظة الدقهلية 30 جهاز لـ 10 عرائس وهدايا مقدمة من إحدى الشركات الراعية للحفل.