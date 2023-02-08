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احتراق مركبة في حادث مروري بقطار الحرمين بالسعودية

كتب:

وكالات
12:43 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
قطار الحرمين في السعودية

قطار الحرمين في السعودية

احترقت مركبة إثر حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين في السعودية، وأصدر قطار الحرمين السريع، بالمملكة العربية السعودية بيانا توضيحيا من شـركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغل لقطار الحرمين عنـد حوالى الساعة الثانية صباح اليوم الأربعاء، بوقوع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة.

السعودية تعلن تفاصيل حادث قطار الحرمين

وأكد البيان السعودي أن حادث قطار الحرمين، وقع نتيجة سقوط إحدى المركبات داخل حرم السكة واحتراقها، ولم ينتج عـن ذلك وفيات، حيث تـم تفعيـل خطـة الطوارئ والتواصـل مـع الجهات المعنيـة ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.

أضرار حادث قطار الحرمين

وأضاف قطار الحرمين في بيانه بشان حادث قطار الحرمين: «وفـورا تم الانتهاء مـن حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، ولن يكـون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات».

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بقلم وكالات