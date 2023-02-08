احتراق مركبة في حادث مروري بقطار الحرمين بالسعودية

احترقت مركبة إثر حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين في السعودية، وأصدر قطار الحرمين السريع، بالمملكة العربية السعودية بيانا توضيحيا من شـركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغل لقطار الحرمين عنـد حوالى الساعة الثانية صباح اليوم الأربعاء، بوقوع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة.

السعودية تعلن تفاصيل حادث قطار الحرمين

وأكد البيان السعودي أن حادث قطار الحرمين، وقع نتيجة سقوط إحدى المركبات داخل حرم السكة واحتراقها، ولم ينتج عـن ذلك وفيات، حيث تـم تفعيـل خطـة الطوارئ والتواصـل مـع الجهات المعنيـة ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.

#قطار_الحرمين:

وقوع حادث مروري داخل حرم سكة القطار

نتيجة سقوط إحدى المركبات واحتراقها

ولم تنتج وفيات فيما تم نقل المصابين

لتلقي الإسعافات اللازمة. pic.twitter.com/Lmzek46KKk — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) February 8, 2023

أضرار حادث قطار الحرمين

وأضاف قطار الحرمين في بيانه بشان حادث قطار الحرمين: «وفـورا تم الانتهاء مـن حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، ولن يكـون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات».