محافظ الجيزة يتابع أعمال إصلاح كسور بماسورة مياه في الطالبية

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة الميدانية لأعمال إصلاح كسور بماسورة مياة قطر 150 مم بشارع الإخلاص، تقاطع شارع عثمان محرم بحي الطالبية، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال الإصلاح.

إعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة

ووجه اللواء أحمد راشد شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الطالبية، بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم تأثيرها على الحركة المرورية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى الانتهاء من إصلاح الكسر الأول، وجاري العمل على الانتهاء من أعمال الإصلاح بكسر آخر، كما تم الدفع بـ15 سيارة لشفط المياه الناتجة عن الكسور لتيسير الحركة المرورية وعدم حدوث أي إعاقات .

توقيع غرامات على الشركات المسؤولة عن الجمع السكني

وخلال جولته، اطلع محافظ الجيزة على جهود رفع المخلفات وأداء شركات الجمع السكني، ووجه بتوقيع غرامات علي شركات الجمع السكني المسؤولة عن الجمع بشارع عثمان محرم لتدني مستوي النظافة بالشارع، مع محاسبة المقصرين من المكلفين عن متابعة ورصد حالة النظافة بالقطاع والنظافة لعدم القيام بواجباتهم.