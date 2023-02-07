رئيس «شباب النواب» لقصواء الخلالي: نسعى لإزالة المعوقات عن الاستثمار في الرياضة

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة تهدف لتعديل أبواب رئيسية في قانون الرياضة، ومشروع تعديل القانون مقدم من الحكومة ونائبين من لجنة الشباب والرياضة هما الدكتور خالد بدوي والدكتورة آية مدني.

قانون 71 لسنة 2017 ظهرت مشكلات عند تطبيقه

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن قانون 71 لسنة 2017 ظهرت مشكلات عند تطبيقه؛ منها الجزء الخاص بالاستثمار ومركز التحكيم.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت اليوم جلسة استماع للمختصين، وهذا هو نهج اللجنة بدعوة المختصين في المجال الرياضي لحضور جلسات الاستماع، وبعد عرض الرؤى الخاصة بهم والمشكلات التي قابلها البعض عند تطبيق القانون في الفترة الأخيرة، تنسق لجنة الشباب والرياضة مع النواب وتبحث عن التعديلات لطرحها بالجلسة العامة لمناقشتها.

مصادر الدخل القومي

ولفت إلى أن هناك تركيزا كبيرا لتعديل الجزء الخاص بالاستثمار في القانون خاصة من قبل وزارة الشباب والرياضة والمختصين بالملف الرياضي والنواب في اللجنة، نظرا للحاجة لإزالة المعوقات كلها التي تمنع الاستثمار في مجال الرياضة نظرا لكونها صناعة في العالم، وبعض الدول تعتبرها أحد مصادر الدخل القومي.

وأشار إلى أن هناك توجها في الفترة الأخيرة لمبادرات رعاية أطفال رياضيين، وتسير وزارة الشباب والرياضة على نهج إتاحة الفرص للمستثمرين سواء في مجال الأندية أو مراكز الشباب.