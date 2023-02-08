الرئيس التركي: حصيلة ضحايا الزلزال تتجاوز 9 آلاف شخص

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 9057 شخصا، مشيرا إلى أن السلطات حشدت كافة مواردها لمواجهة عواقب الزلزال.

أروغان يزور الأماكن المنكوبة

وأعلن الرئيس التركي خلال زيارته إلى المناطق المنكوبة، أن الحكومة أجرت مفاوضات مع فنادق في أنطاليا وألانيا ومرسين لاستضافة المتضررين، مشيرا إلى أنه سيتم صرف 10 آلاف ليرة تركية بشكل مبدئي لكل أسرة متضررة، وذلك حسبما أوردت وسائل إعلام تركية.

تعهدات الرئيس التركي

كما تعهد أردوغان بإعادة إعمار المناطق المتضررة في 10 مقاطعات خلال عام واحد، قائلا: «لا يجب على مواطنينا أن يقلقوا، لن نسمح بأن يظلوا بلا مأوى».

يشار إلى أن قرابة 50 ألف شخصا أصيبوا جراء زلزالين ضربا مقاطعة كهرمان مرعش التركية بقوة 7.7 و7.6 على مقياس ريختر يوم الاثنين الماضي، ما سبب دمارا في 10 مقاطعات تركية، بالإضافة إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى في شمال سوريا.