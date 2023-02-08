حالة الطقس في الأيام المقبلة..استقرار لمدة 48 ساعة والعظمى بالقاهرة 17

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، تحسن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، خاصة غدا الخميس وبعد غد الجمعة، حيث تعود الشبورة المائية للظهور في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، وذلك على أغلب الطرق السريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، وبداية من يوم السبت المقبل تعود حالة عدم الاستقرار وسقوط الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان لها، إلى أن هناك استقرارا لمدة 28 ساعة فقط خلال الأيام المقبلة، وسيكون هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس يومي الخميس والجمعة، ومن ثم سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، في حين تظل درجات الحرارة منخفضة مع بداية المساء وساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، في ظل توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على وسط سيناء والسواحل الشرقية.

درجات الحرارة الخميس 9 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 19 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 10 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 18 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 17 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 18 والصغرى 04.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 08.

درجات الحرارة السبت 11 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 19 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 09.

درجات الحرارة الاحد 12 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 18 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.