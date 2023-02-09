بدء الدراسة في 124 مدرسة تعمل بنظام الفترتين ببني سويف «السبت المقبل»

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى التربية والتعليم الاستعدادات النهائية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2022/2023، بعد انتهاء عطلة نصف العام.

السبت بدء الفصل الدراسي الثاني داخل 124 مدرسة ببني سويف

وتتنظم الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت المقبل في 124 مدرسة تعمل صباحي ومسائي «ابتدائي وإعدادي وثانوي»، فيما تعود الدراسة الأحد في كافة المدارس التي يزيد إجمالي عددها عن 1200 مدرسة، وتستقبل767 ألفًا و650 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الثانوي العام والفني.

محافظ بني سويف يشدد على الانتهاء من استعدادات بدء الفصل الدراسي الثاني

وشدد محافظ بني سويف على استمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية والانتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية، وتنفيذ خطة متابعة ميدانية لكافة المدارس، من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية، وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها.

المتابعة الميدانية والإجراءات الاحترازية

كما شدد المحافظ على خطة المتابعة الميدانية والتي تتضمن تسيير أوتوبيسات للمرور على المدارس بمشاركة مُوجًهي المواد وأعضاء التوجيه المالي والإداري، لمتابعة المدارس من كافة النواحي وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير الدراسة مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب والإشراف اليومي إلى جانب متابعة عملية استلام الكتب.

تعليم بني سويف: غرف عمليات لمتابعة انتظام الفصل الدراسي الثاني

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد عبد التواب، أن المديرية أتمت استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء عطلة نصف العام، مشيرا إلى عقد سلسلة اجتماعات بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ومديري الإدارات المركزية والإدارات التعليمية لمراجعة خطة استعدادات بدء الدراسة في الفصل الثاني.