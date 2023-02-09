النائب عمرو القطامي: توجيهات الرئيس بدعم القطاع الخاص هدفها تقوية الاقتصاد

أكد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حول دعم وتشجيع القطاع الخاص للشراكة بشكل أكبر مع الحكومة والقطاع العام وكل الشركات الحكومية، لتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر، يعكس حرصه على مساهمة الجميع في بناء الجمهورية الجديدة لإخراج الاقتصاد من أزمته ومكافحة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وزيادة الاستثمارات الصناعية.

افتتاح المرحلة الثانية لمصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائيه

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح المرحلة الثانية لمصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية، موضحا خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لمناقشة ملف تطوير الصناعة المصرية وزيادة مشاركة وتمكين القطاع الخاص في المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة والتي جاءت خلال مخرجات ونتائج مؤتمر المناخ coo 27، سيضاعف حجم الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة الخضراء والصناعة التي تعتمد على الطاقة النظيفة.

وأضاف أن توجيهات الرئيس تهدف إلى خلق كيانات اقتصادية ضخمة قادرة على المنافسة وزيادة حجم الصادرات، بما يساعد في تقوية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الانتاج وزيادة حجم الصادرات، ما ينعكس على معدل النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة وتوفير العملة الأجنبية، لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تتعرض لها البلاد حاليا.

عدم الانسياق وراء الشائعات

وطالب بالاستماع إلى توجيهات الرئيس بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تبثها جماعة الشر حول تخويف المواطن من عدم توافر السلع ومحاولات زعزعة الاستقرار، ما يستوجب الرد على تلك الشائعات ومواجهتها.

وقال عضو طاقة النواب إن الرئيس ركز خلال الاجتماع على الاستثمار الصناعي والزراعي وتشجيع وتقديم حوافز للمستثمرين بالإضافة إلى التحول الرقمي لتأسيس الشركات والقضاء على كل معوقات الاستثمار الصناعي، وتوطين الصناعة لما يصب في زيادة الصادرات لتحقيق الاستراتيجية التي تستهدف الوصول بحجم التصدير الى 100 مليار دولار، ما يستوجب حل جميع مشكلات الصناعة ومساعدة القطاع الخاص وتوفير التمويل.

«سايلوفودز» أنشيء في مدينة السادات بإجمالي مساحة تبلغ 346 ألف متر مربع، تضم عددا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين تدار بمنظومات عالمية بأحدث التكنولوجيا.