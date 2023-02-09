خبير تربوي: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالصحة الجسدية للطلاب

قال الدكتور محمد خليل موسى، الخبير التربوي، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمنظومة التعليمية، وأيضا الصحة الجسدية للطلاب.

هناك اهتمام بالتغذية السليمة

أضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن واحد من أشكال الاهتمام كان إدخال التابلت والإنترنت إلى المدارس، بالإضافة إلى بنك المعرفة المصري، مشيرا إلى أن هناك اهتمام بالتغذية السليمة.

وتابع أن هناك توجها من الدولة بالاهتمام بالصحة الجسدية للطلاب بجانب الصحة العقلية، وهو ما يستوجب زيادة عدد الوجبات للطلاب.

المساعدة في التحصيل الدراسي

وأردف بأنه عندما تساعد الطلاب في التغذية السليمة، فبالتالي يتم مساعدته في التحصيل الدراسي، وهي في الوقت نفسه مساعدة لأسرة الطفل.