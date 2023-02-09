قناة الحياة تنشر تقريرا عن أعمال تأهيل وتبطين ترعة كفر المداور

نشرت قناة الحياة تقريرا تلفزيونيا، متابعة لأعمال تأهيل وتبطين ترعة كفر المداور بطول 7.760 كيلو متر.

التبطين بطول 7 كيلومترات

أعمال تأهيل وتبطين ترعة كفر المدوار بطول 7.760 كيلومترات.

تستفيد من تبطين وتأهيل ترعة كفر المدوار 1200 فدان.

وتخدم أعمال التبطين والتأهيل قرى كفر المداور وعزبة رزق وحميدة الجندي والكوم الأخضر وعزبة الجالي ودهمرو وسلاقوس.

وفر تبطين وتأهيل ترعة كفر المدوار التابعة لمركز مغاغة 60 فرصة عمل يوميا.

نسبة تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة كفر المدوار التابعة لمركز مغاغة 52%.

الترعة تخدم 7 قرى بمركز مغاغة

وقال عاكف عبدالسلام، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، إنه ضمن مشروعات حياة كريمة أعمال تبطين ترعة كفر المداور بطول 7800 متر بواقع 7 كيلو ونصف، وتخدم 7 قرى بمركز مغاغة.

وأضاف «عبدالسلام»، أن الترعة تخدم 1200 فدان بالنسبة للأراضي الزراعية في مركز ومدينة مغاغة.