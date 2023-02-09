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مواجهات ربع نهائي «كابيتانو مصر».. فريق «الجوهري» ضد بوبو

كتب:

محمد عزالدين
10:41 م | الخميس 09 فبراير 2023
طريق الفرق من ربع النهائي وصولًا لنهائي البطولة

طريق الفرق من ربع النهائي وصولًا لنهائي البطولة

كشفت الحلقة 15 من برنامج «كابيتانو مصر»، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للكشف عن المواهب الكروية، عن طريق الفرق من ربع النهائي وصولًا لنهائي البطولة.

مواجهات ربع النهائي

وجاءت مواجهات ربع نهائي كابيتانو مصر كما يلي:

يلعب فريق صالح سليم ضد نظيره محمد عبد الوهاب.

ويلعب فريق حمادة إمام ضد فريق مسعد نور.

يخوض فريق أبو جريشة مباراة ضد محمد لطيف.

ويواجه فريق محمود الجوهري نظيره بوبو.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.  

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