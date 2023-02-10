مليون و831 ألفا «إيرادات» 8 أفلام سينمائية خلال 24 ساعة

حققت 8 أفلام معروضة في السينما أمس الخميس، إيرادات تقدر بمليون و831 ألفًا و764 جنيهًا، تصدر القائمة فيلم «أنا لحبيبي» بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس، بإيرادات تقدر بـ471 ألفًا و646 جنيهًا، من إخراج هادي الباجوري، تأليف محمود زهران، وشارك بالتمثيل محمد الشرنوبي، أحمد حاتم، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أخي فوق الشجرة

حقق فيلم «أخي فوق الشجرة» إيرادات تبلغ 401 ألف و990 جنيها، بطولة رامز جلال، تارا عماد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، دينا محسن ويزو، نسرين طافش، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

نبيل الجميل أخصائي تجميل

وجاءت إيرادات فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بنحو 307 آلاف و504 جنيهات، بطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، رحمة أحمد، محمد سلام، أحمد فؤاد سليم، ياسر الطوبجي، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.

فيلم شلبي

بلغت إيرادات فيلم شلبي 236 ألفا و98 جنيها، بطولة روبي، كريم محمود عبد العزيز، بيومي فؤاد، تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي.

فيلم المطاريد

جاءت إيرادات فيلم المطاريد 202 ألف و696 جنيها، بطولة إياد نصار، أحمد حاتم، تارا عماد، تأليف صلاح الجهيني، إخراج ياسر سامي.

جروب الماميز

بلغت إيرادات فيلم جروب الماميز 163 ألفا و192 جنيها، بطولة يسرا اللوزي، روبي، تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال، إخراج عمرو صلاح.

اتنين للإيجار

حقق فيلم اتنين للإيجار إيرادات 36 ألفا و873 جنيها، بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، ناهد السباعي، تأليف أسماء غازي، إخراج شادي علي.

الحب بتفاصيله

جاءت إيرادات فيلم الحب بتفاصيله، 11 ألفا و765 جنيها، بطولة محمد نور، ملك قورة، تأليف كريم الحسيني، إخراج محمد حمدي.