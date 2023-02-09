مليون و65 ألف جنيه إيرادات 8 أفلام في السينما خلال يوم واحد

حققت الأفلام المعروضة في السينما أمس، إيرادات تقدر بـ مليون و65 ألف و185 جنيه، وتصدر القائمة فيلم أنا لحبيبي بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس، بإيرادات تبلغ 288 ألف و806 جنيهات، من إخراج هادي الباجوري، تأليف محمود زهران، شارك بالتمثيل محمد الشرنوبي، أحمد حاتم، سوسن بدر، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أخي فوق الشجرة

وفي المرتبة الثانية جاء فيلم أخي فوق الشجرة بإيرادات 237 ألف و728 جنيها، بطولة رامز جلال، تارا عماد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، دينا محسن ويزو، نسرين طافش، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

نبيل الجميل أخصائي تجميل

وحقق فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، إيرادات تبلغ 171 ألف و636 جنيها، بطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، رحمة أحمد، محمد سلا، أحمد فؤاد سليم، ياسر الطوبجي، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.

شلبي

وحقق فيلم شلبي إيرادات في شباك التذاكر أمس قدرت بـ 132 ألف و600 جنيه، بطولة روبي، كريم محمود عبدالعزيز، بيومي فؤاد، تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي.

المطاريد

كما حقق فيلم المطاريد إيرادات تقدر بـ 105 ألف و562 جنيها، بطولة إياد نصار، أحمد حاتم، تارا عماد، تأليف صلاح الجهيني، إخراج ياسر سامي.

جروب الماميز

وبلغت إيرادات فيلم جروب الماميز 101 ألف و970 جنيها، بطولة يسرا اللوزي، روبي، تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال، إخراج عمرو صلاح.

«اتنين للإيجار»

وجاءت إيرادات فيلم «اتنين للإيجار»، بـ21 ألف و315 جنيها، بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، ناهد السباعي، تأليف أسماء غازي، إخراج شادي علي.

الحب بتفاصيله

وفي المركز الأخير جاء فيلم الحب بتفاصيله، بإيرادات تقدر بـ 5 آلاف و568 جنيها، بطولة محمد نور، ملك قورة، تأليف كريم الحسيني، إخراج محمد حمدي.