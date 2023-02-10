السيدة «رحمة» ماتت بملابس الإحرام قبل ركوبها الطائرة.. التحريات تكشف التفاصيل

كانت السعادة لا تفارق وجهها، لم يخلُ حديثها مع ركاب السيارة المتهجة إلى مطار القاهرة من رسائل الثناء والحمد على التوفيق لأداء العمرة، فجأة وضعت السيدة «رحمة» رأسها على مسند المقعد وانعزلت عما يدور حولها داخل السيارة، وعند وصولها إلى مطار القاهرة اكتشف السائق أنها فارقت الحياة.

حزن وسعادة

حزن ممزوج بالسعادة المكتومة من قبل مرافقيها في رحلة العمرة وهم يتحدثون عن حسن الخاتمة وأنها ماتت بملابس الإحرام، بعدها بدقائق أخطر السائق أجهزة الأمن وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل جثمان السيدة رحمة إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي تبين أنها لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

رواية سائق الميكروباص

استمعت النيابة العامة لأقوال سائق السيارة الميكروباص التي كانت تقل السيدة «رحمة» لتوصيلها إلى مطار القاهرة، وقال إن السيدة المتوفاة كانت بصحبته مع عدد من الركاب الذين كانوا في طريقهم إلى المطار لأداء العمرة وفوجئ بها ميتة، صرحت النيابة بدفن جثمان السيدة وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

رحلة 50 دقيقة للسيدة رحمة بملابس الإحرام

رحلة السيدة «رحمة» بملابس الإحرام كانت مدتها 50 دقيقة، بدأت بالفرح والسعادة عندما استقلت السيدة السيارة الميكروباص من منزلها في الخليفة بالقاهرة قبل أن تنتهي بوفاتها داخل السيارة قبل موعد ركوبها الطائرة بوقت قصير، وانتهت تلك الرحلة بخبر محزن لأسرة «رحمة» وجيرانها.

التحريات: الوفاة طبيعية

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من أسرة السيدة «رحمة» وسائق سيارة ميكروباص بوفاتها أثناء ذهابها إلى مطار القاهرة لأداء مناسك العمرة، وأكدت تحريات المباحث أن الوفاة طبيعية.