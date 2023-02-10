«التضامن»: صرف 50 ألف جنيه لأسر ضحايا انهيار عقار بالبحيرة.. و5 آلاف للمصاب

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي، مدير مديرية التضامن بالبحيرة بسرعة التعامل مع تداعيات حادث انهيار عقار في دمنهور، لمساعدة الأسر، إذ انتقلت لجنة الإغاثة التابعة للمديرية على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر في الأرواح ومساعدة الأسر.

23 إصابة في انهيار عقار البحيرة

ولفتت «التضامن» إلى أن الحادث نتج عن انفجار أسطوانة غاز، بناحية مسجد عيد بجوار كوبري أبو الريش بدمنهور، اليوم، وأسفر عن انهيار منزل وتصدع آخر، ما أدى لوقوع خسائر في الأرواح والممتلكات تمثلت في 23 حالة إصابة ما بين كسور وكدمات وسحجات، إذ جرى نقل المصابين لمستشفى دمنهور لتلقي العلاج، إضافة إلى 4 حالات وفاة.

التنسيق مع مجلس مدينة دمنهور لتسكين الأسر المضارة

وقررت «التضامن» صرف 50 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، و5 آلاف جنيه لكل مصاب، وفقا لمدة البقاء بالمستشفى، فضلا عن 20 ألف جنيه لكل أسرة تسبب الحادث في خسائر بممتلكاتها، وصرف إعاشة للأسر المضارة وبطاطين ومراتب ومواد غذائية من الهلال الأحمر المصري، والجمعيات الشريكة للأسر، وجرى التنسيق مع مجلس مدينة دمنهور لتسكين الأسر المضارة.