الدفاع المدني السوري: نسمع استغاثات من تحت الأنقاض.. وإنقاذ 3 آلاف شخص

قال عمار أبو السعد أحد أفراد الدفاع المدني السوري، إنّ فرق الإنقاذ ما زالت مستمرة في العمل على استخراج العالقين تحت الأنقاض، ومنذ صباح الأمس وحتى اليوم، لم يتم العثور على أي شخص على قيد الحياة.

إنقاذ أكثر من 3 آلاف شخص على قيد الحياة

وأضاف «أبو السعد» خلال تصريحات ببرنامج «عايش» الذي تقدمه الإعلامية داليا نجاتي، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «يبدو أننا أتينا متأخرين عليهم بعد 4 أو 5 أيام من العمل، في بداية الزلزال استخرجنا أكثر من 3 آلاف شخص على قيد الحياة، لكن رابع يوم صباحا يبدو أن هناك موتاً جماعياً بسبب عدم وصول معدات وآليات وفرق مدربة للنقاط كلها».

وتابع: «اقتصر اليوم على استخراج الجثث، وبخاصة المجهولة منها، إذ جرى توثيقها ودفنها، ويقوم متطوعو الدفاع المدني بالعمل في الطرقات وإيصال شبكات المياه للذين هجرهم الزلزال وأصبحوا بلا بيوت إلى مناطق أخرى آمنة».

شعوره عند استخراج الأحياء أو الجثث

وحول شعوره عند استخراج الأحياء أو الجثث، قال: «التفكير في هذه الأمور رفاهية كبيرة، نحن نسعى دوما إلى استمرار عمليات الإنقاذ، بدأت العمل منذ عام 2013، كنت معلما قبل أن أصبح مسعفا، لذلك هناك شعور كبير بالرغبة في خدمة الناس وبخاصة في وقت الأزمات، عندها ننسى كل شيء من الخوف، وننطلق فقط من أجل التخفيف عن الناس».