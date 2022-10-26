محافظ مطروح يكرم أسرة شهداء ومشاركي حرب أكتوبر باحتفالية النصر «صور»

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم، الثلاثاء، احتفالية تكريم أسر شهداء ومشاركي انتصارات حرب أكتوبر 1973، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والنائب رزق جالى عضو مجلس النواب وعدد كبير من القيادات.

عرض قصص من المعركة لمشاركى الحرب

وتضمنت احتفالية انتصارات حرب أكتوبر في مطروح، اليوم، عرضا قصصيا من المعركة لمشاركي الحرب، قال المهندس سمير المجريسى أحد المشاركين، إن أهم الدروس المستفادة لتحقيق النصر هو وقوف المصريين جميعا خلف الرئيس الراحل محمد أنور السادات والصمود من أجل تحقيق النصر والحاجة الآن إلى الاصطفاف خلف قياداتنا السياسية لنكون عونا وسندا دائما له لنعبر عبورا ثانيا.

مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها

ودعا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى أهمية استلهام روح أكتوبر وتكاتف الجميع يداً واحدة من أجل البناء والتنمية، فمصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها، مع استكمال ملحمة التنمية من أجل بناء الجمهورية الجديدة لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لكل مصري على أرض الوطن.

أوضح أن معركة السادس من أكتوبر عام 1973 معجزة عسكرية بكل المقاييس في تاريخنا الحديث وخير شاهد على وحدة الدم المصري والعربي من خلال ملحمة فداء وتضحية من أجل استعادة الأرض والكرامة مع تحقيق عبوراً عسكرياً عظيماً بالإيمان بالله والوطن ، وإتباع الأسلوب العلمي في إدارة الحروب والاعتماد على الإنسان المصري واحترام صموده مع ثقته في قدراته وعزيمته، التي نراهن عليها دائماً في تجاوز أي محنة وتخطى كل التحديات التي يمر بها.

تكريم المشاركين في حرب أكتوبر وأسر الشهداء

وأوضح محافظ مطروح أن أبناء مطروح هم حراس البوابة الغربية لمصر وصمام الأمان دوماً بتضحياتهم المستمرة من أجل وطنهم وتعاونهم مع قواتنا المسلحة والشرطة، وأهدى محافظ مطروح أسر شهداء ومشاركي انتصارات حرب أكتوبر شهادات تقدير وهدايا عينية، موجها بمشاركة الجميع في استكمال حصر أعداد شهداء ومشاركى حرب أكتوبر 1973 من أبناء مطروح تقديرا لهم ولدورهم البطولي.