انطلاق الحلقة 16 من برنامج «كابيتانو مصر».. بث مباشر

بدأت منذ قليل، الحلقة 16 من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

برنامج «كابيتانو مصر»

وقدمت قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة، إذ يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق «كابيتانو مصر»

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.